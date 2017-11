publié le 22/11/2017 à 08:47

"C'est un mauvais symbole pour l'ouverture de la campagne des Restos du cœur", a confié Aurélie Filippetti à RTL. L'ex-ministre socialiste a réagit aux popros tenus par Emmanuel Macron dans le Xe arrondissement de Paris, mardi 21 novembre.



Interpellé par une demandeuse d'asile en France, le président de la République a affirmé : "On ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent avec des visas de commerce ou d'étudiants et qui restent. Après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement." Il a ensuite déclaré : "Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas, (...) on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard".



Selon Aurélie Filippetti, Emmanuel Macron "a toujours un double discours. Lorsqu'il est devant les instances européennes il veut accueillir plus de réfugiés et quand il est devant une dame qui est dans la misère et souhaite obtenir des papiers, il est dans la fermeture". De son côté, le député socialiste, Luc Carvounas a qualifié ces propos de "très durs, très froids". Pour l'élu du Val-de-Marne, "il est dans son registre de président des riches".



Le député de la France insoumise, Adrien Quatennens, était l'invité de RTL, ce mercredi 22 novembre et a réagit en rappelant sa position et celle de son parti sur les demandeurs d'asile et notamment les travailleurs ans papiers. Pour le député, cette déclaration d'Emmanuel Macron montre que "la 'start-up nation' ne vient pas à bout des questions de pauvreté".

Environ 400 000 travailleurs sans papiers, à peine 1% régularisés chaque année. Tous les travailleurs doivent être éligibles à la nationalité française #RTLMatin — Adrien Quatennens (@AQuatennens) 22 novembre 2017