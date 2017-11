publié le 22/11/2017 à 09:52

RTL vous révèle qu'Emmanuel Macron et Alain Juppé ont déjeuné en tête-à-tête à l'Élysée il y a trois semaines. Ce rendez-vous a donc eu lieu quelques jours avant les déclarations du maire de Bordeaux, rapportées par le quotidien Sud Ouest, sur l'éventualité d'un grand rassemblement central dans la perspective des élections européennes. Une rencontre dont même certains proches du chef de l'État au Palais n'ont pas entendu parler. Super discrétion oblige.



Le face-à-face n'avait pas pour seul but de parler des élections européennes. "Alain Juppé est quelqu'un que l'on traite", explique-t-on simplement dans l'entourage du chef de l'État. Alors forcément j'ai été tentée de poser la question : "Ce tête-à-tête a-t-il été le premier ?". Et là réponse m'a laissé songeuse : "No comment". Je vous laisse vous faire votre avis.