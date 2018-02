publié le 12/02/2018 à 18:31

Deux mois après la mort de Johnny Hallyday, sa famille se déchire autour de son héritage. D'un côté, sa femme Laeticia à qui il donne tout, de l'autre, ses enfants Laura Smet et David Hallyday qui contestent le testament. Laura a choisi de rendre tout cela public à travers une lettre qu'elle a adressé à son père. C'est donc un bras de fer judiciaire acharné qui s'annonce.



Le testament de Johnny a été rédigé en Californie. C'est cela que Laura et David vont attaquer. Selon les informations de RTL, le document est daté d'avril 2014. Date qui a toute son importance puisque à cette époque, Johnny est en pleine possession de ses moyens, pas encore affaibli par la maladie. C'est donc en toute connaissance de cause que la star avait légué tout ce qu'elle possédait : 100% de ses biens à sa seule épouse Laetitia.

Testament jamais modifié et illégal en France où on ne peut pas déshériter ses enfants. C'est pour cela que les trois avocats de Laura Smet et celui de David Hallyday vont déposer une requête conjointe.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le procès en appel de l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, condamné à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment en 2016, s'est ouvert ce lundi à Paris.



Politique - Nicolas Hulot est de retour au ministère de l'Écologie. Son agenda avait jusqu'ici été allégé après les révélations de Ebdo.



Société - 115 travailleurs sans papiers ont entamé ce matin une grève simultanée dans six entreprises d’Île-de-France, notamment chez Chronopost ou son concurrent GLS. Ils réclament leur régularisation pour en finir avec l'exploitation.



Jeux olympiques - Martin Fourcade a remporté l'or lors de la poursuite, offrant sa troisième médaille à la France à Pyeongchang.