Laura Smet veut contester le testament de son père Johnny Hallyday

publié le 12/02/2018 à 10:31

Le clan Hallyday vit son premier schisme depuis les obsèques du chanteur le 9 décembre 2017. Laura Smet, la fille aînée du rockeur disparu, a demandé à ses avocats "de mener toutes les actions de droit" pour contester les dispositions testamentaires de son père Johnny Hallyday, qui confieraient "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à sa seule épouse Laeticia, selon un communiqué des avocats de l'actrice.



La question est de savoir quelle législation des successions doit l'emporter entre le droit américain et français. "Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l'effet de la loi californienne", indique le communiqué de ses avocats. Ces dispositions, prises en vertu de la "loi californienne", "contreviennent manifestement aux exigences du droit français", indique le communiqué transmis lundi 12 février 2018 par Maîtres Témime, Ravanas et Sur.



"Ce testament prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet seraient exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joy par parts égales", poursuit le communiqué. "S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé : ni bien matériel, ni prérogative sur son oeuvre artistique, ni souvenir - pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée", précise le communiqué.

Front commun

David Hallyday, le frère de Laura Smet, sera "codemandeur" dans cette procédure, selon son propre avocat contacté par l'Agence France Presse.



Sans doute pour illustrer ce front commun, Laura Smet a publié quelques minutes avant l'annonce de son action judiciaire une photo d'elle et de David sur son compte Instagram. Aucun texte n'accompagne le portrait mais la simple coïncidence paraît difficile.

Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 12 Févr. 2018 à 1 :20 PST