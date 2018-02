Laura Smet à Johnny Hallyday : "J'aurais préféré que cela reste en famille"

publié le 12/02/2018 à 12:23

"J'ai choisi de me battre". C'est avec ces mots que Laura Smet explique, dans une lettre post mortem adressée à son père, pourquoi elle entend contester les dispositions testamentaires de Johnny Hallyday, qui confieraient "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à sa seule épouse Laeticia.



"J'ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David (son demi-frère, ndlr) et moi", écrit l'actrice dans cette lettre transmise à l'AFP par l'intermédiaire de ses avocats. "J'aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c'est comme ça", ajoute-t-elle.

Laura Smet a demandé à ses avocats "de mener toutes les actions de droit" pour contester le testament, selon un communiqué que les avocats de l'actrice ont rendu public lundi 12 février.