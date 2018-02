publié le 12/02/2018 à 13:56

Bientôt un vol de 21 heures sans escale ? Airbus a présenté lundi 12 février à Sydney (Australie) la plus grande version de son modèle A350, qui a fait rêver la compagnie australienne Qantas, qui veut relier Sydney à Londres et New York d'une seule traite.



L'A350-1000 avec ses nouvelles ailes aux extrémités incurvées et ses moteurs Rolls-Royce promet à Qantas de pouvoir opérer le plus long vol commercial au monde, et de relier l'Australie à l'Europe sans escale. Le précédent modèle A350-900 pouvait déjà voler sur une telle distance, précise Airbus, mais pas selon les critères de remplissage et de confort exigés par Qantas.

Ce nouveau modèle, plus confortable, avec plus de place et moins bruyant, pourrait permettre de transporter plus de 300 passagers sur des très longues distances. "Nous faisons de très bons progrès avec Airbus", a confié Alan Joyce, le directeur général de Qantas, lors d'une conférence de presse.

Airbus contre Boeing

La bataille fait rage entre le constructeur français et son concurrent américain Boeing, qui espèrent tous deux être le premier à vendre à Qantas ces avions long-courrier. La compagnie espère pouvoir faire son choix d'ici l'an prochain, pour débuter des vols en 2020.



Un vol de 21 heures entre Sydney et Londres serait un record. Le plus long vol commercial jamais opéré reliait Singapour à New York en plus de 18 heures avec Singapour Airlines, arrêté en 2013. L'actuel record est détenu par Qatar Airways et son vol Doha-Auckland en 17 heures et quarante minutes.