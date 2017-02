Le journal de 18h : Le clan Fillon organise sa riposte

Les deux avocats de François Fillon ont appelé le Parquet National Financier à se dessaisir du dossier. Selon eux, l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif est "illégale et bafoue les principes démocratiques".

Alors que deux des enfants de François Fillon sont entendus depuis le début de l'après-midi, ce jeudi 9 février sur les soupçons d'emplois fictifs, les avocats du couple se sont exprimés jeudi 9 février devant les journalistes. Ils répètent ce qu'ils ont déjà dit en début de semaine : ils veulent que le Parquet National Financier se dessaisisse du dossier. Selon eux, l'enquête est "illégale et bafoue les principes démocratiques". D'après les avocats du candidat, François Fillon ne peut pas être poursuivi par le Parquet National Financier en sa qualité de parlementaire, mais seulement par l'Assemblée nationale.



Les avocats estiment que l'enquête porte une atteinte très grave au principe de séparation des pouvoirs. Ils ont également annoncé qu'ils déposeraient plainte pour "violation du secret de l'instruction" concernant des informations parues dans la presse.



Il reste donc trois issues possibles : soit le Parquet National Financier poursuit son enquête sans se préoccuper des questions soulevées par les avocats, soit le dossier est transmis en l'état et les avocats contesteront la légalité de certaines pièces de la procédure face au procureur de la République, soit ce dossier est classé sans suite. Pour le moment, tout laisse à penser que la procédure se poursuit. Lundi 6 février, le Parquet National Financier répondait à François Fillon en affirmant qu'il était tout à fait légitime à poursuivre son enquête.

À écouter également dans ce journal :

- En déplacement dans l'Allier sur le thème de l'économie, François Hollande a comparé la gestion d'une entreprise à celle d'un pays. Un message qui semble s'adresser à la gauche à la recherche d'unité.



- Emmanuel Macron a fait ses premières propositions en matière d'écologie.



- Le maire d'Aulnay-sous-Bois Bruno Beshiza, lance un appel au calme et à la responsabilité de chacun. Une semaine après l'interpellation très violente du jeune Théo, l'enquête se poursuit. Jeudi 9 février, la police des polices évoque des "faits graves" mais pas de "viol"



- La tour Eiffel sera entourée d'un grand mur transparent, en verre, à partir de l'automne 2017. Une décision prise pour des raisons de sécurité.



- Un nouveau rapport accable la direction de l'hôpital Pompidou, suite au suicide d'un cardiologue en décembre 2015. Une enquête pour "harcèlement moral" est ouverte et l'inspection du travail a transmis son rapport à la justice.



- Le chef Yannick Aleno a été récompensé par le Guide Michelin ce jeudi 9 février. Pour la 2e fois dans sa vie, il a décroché une 3e étoile dans son restaurant "Le 1947" à Courchevel en Savoie.



- Championnat du monde de Biathlon : Martin Fourcade et ses coéquipiers ont remporté la médaille d'argent, derrière l'Allemagne.



- Eurovision 2017 : la France présentera le titre "Requiem" au 62e concours de l'Eurovisions, en mai 2017.



- Marine Le Pen passera son premier grand oral de campagne ce soir dans l'Émission Politique de France 2.