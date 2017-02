publié le 09/02/2017 à 18:05

On connaît la représentante de la France pour le prochain concours de l'Eurovision. Il s'agit d'Alma, 28 ans. La jeune femme originaire de Lyon a été repérée par Nazim, qui travaille notamment avec Kendji Girac, Claudio Capéo. C'est d'ailleurs cet auteur-compositeur-interprète qui est à l'origine du titre J'ai cherché, le tube d'Amir avec lequel la France a décroché la sixième place à l'Eurovision 2016. Après avoir obtenu son diplôme dans une grande école de commerce, Alma a décidé de se consacrer entièrement à la chanson. Son premier album sortira le 5 mai prochain, avec le single Requiem, qu'elle interprétera sur scène lors de la finale diffusée devant des millions de téléspectateurs.



La 62ème édition du concours de l'Eurovision va se tenir à Kiev, suite à la victoire l'année dernière de l'Ukrainienne Jamala, et de son titre engagé 1944, qui a su convaincre le jury et le public. Amir, qui portait les couleurs françaises a quant à lui terminé en sixième position, avec son tube J'ai cherché. Un titre enlevé et joyeux qui a propulsé la carrière du chanteur. Il s'est imposé comme l'un des artistes révélations de l'année 2016. Amir a également intégré en 2017 la troupe des Enfoirés. Un parcours inspirant pour la nouvelle candidate française.

La finale de l'Eurovision sera diffusée le 13 mai sur France 2. Et pour la troisième année consécutive, la soirée sera présentée par Marianne James et Stéphane Bern.