La France espère accueillir 89 millions de touristes en 2017

et AFP

publié le 11/07/2017 à 18:27

"Selon nos prévisions, la France pourrait atteindre 88 à 89 millions de touristes en 2017", a annoncé lundi 10 juillet le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Un chiffre qui correspondrait à une hausse de 5 à 6% par rapport à 2016, une année durant laquelle le tourisme a souffert du terrorisme.



Ces prévisions optimistes sont en partie basées sur les résultats du premier semestre de 2017. Elles sont comparables aux résultats de 2015, une année record avec 85 millions de touristes.

La France, première destination touristique mondiale, avait perdu 2 millions de visiteurs entre 2015 et 2016. Une baisse importante liée aux attentats, notamment à Paris en novembre 2015 et à Nice en juillet 2016, mais aussi aux intempéries et aux importants mouvements sociaux.

Un objectif de 100 millions de touristes en 2020

Ces prévisions ambitieuses s'inscrivent dans l'objectif du gouvernement d'atteindre les 100 millions de touristes en 2020. La France semble sur la bonne piste et de nombreux professionnels font état de chiffres en nette croissance pour le printemps et l'été 2017.



Côté consommation, tous les feux ne sont pas au vert. Didier Chenet, président du Groupement national des indépendant (GNI) précise que "si la fréquentation est en hausse, les prix ne sont pas revenus au niveau de 2015".