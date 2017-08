Le journal de 18h : l'homme arrêté à la tour Eiffel voulait attaquer un militaire

publié le 06/08/2017 à 18:43

La section antiterroriste a été saisie, suite à l'arrestation d'un homme samedi soir à Paris, armé d'un couteau. L'homme se trouvait en bas de la tour Eiffel et a ensuite déclaré vouloir s'en prendre à un militaire. Le monument a été évacué autour de minuit, après que l'homme ait tenté de forcer un portique de sécurité, muni de son arme. L'individu a crié "Allah Akbar" ("Dieu est grand", en arabe). Il a été maîtrisé et interpellé par les forces de l'ordre. Ce dimanche 6 août, une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris, mais la section antiterroriste s'est saisie du dossier.



En garde à vue, l'homme interpellé a affirmé qu'il "voulait commettre un attentat contre un militaire et qu'il était également en lien avec un membre du groupe jihadiste État islamique, qui l'aurait encouragé à passer à l'acte", a détaillé une source proche de l'enquête. Dans son communiqué, la Société d'exploitation se félicite par ailleurs que "les procédures de confinement du monument (prévues en cas d'attaque terroriste par exemple, ndlr) ont été parfaitement appliquées au sol et dans les étages" de la tour du VIIe arrondissement parisien.

À écouter également dans ce journal

- Nicole Bricq, sénatrice REM et ancienne ministre de François Hollande, est décédée ce dimanche 6 août à l'âge de 70 ans.

- Var : un policier a tué 2 pompiers avant de se suicider. L'une des victimes était l'amant de sa femme, l'autre un simple témoin.



- Incendies : 520 pompiers sont toujours mobilisés dans les Bouches-du-Rhône.



- Rouen : des dizaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche après-midi, devant le bar "Cuba Libre" à Rouen. Le 6 août 2016, un incendie avait tué 14 jeunes lors d'un anniversaire.



- La France insoumise a lancé la caravane des Insoumis ce dimanche 6 août.



- 10 migrants, dont 5 enfants, ont été retrouvés dans un camion frigorifique sur l'A63. En bonne santé, ils ont été pris en charge par la gendarmerie. Il s'agirait de deux familles irakienne et iranienne.



- Nigeria : au moins 12 personnes ont été tuées dans une église du sud-est du pays, par des hommes armés.



- Mondiaux d'athlétisme : Renaud Lavillenie s'est qualifié pour la finale.



- Le 13e championnat du Monde de décorticage de crevettes grises a eu lieu ce dimanche 6 août à Le-Frein-Kouke, dans le Nord.



- Le 1er trophée Miss France a été mis en vente aux enchères dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a été adjugé 6.075 euros.



- Johnny Hallyday a annoncé repartir en tournée "rock et blues" en 2018