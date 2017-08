Incendie du Cuba Libre à Rouen : un an après, un hommage rendu aux victimes

publié le 06/08/2017 à 11:09

C'était il y a un an. Les bougies du gâteau d'anniversaire d'Ophélie, qui fêtait ses 20 ans, avaient enflammé l'établissement, le Cuba Libre. 14 personnes avaient péri dans le drame, et seulement deux en avaient réchappé. Ce dimanche 6 août, les familles se rassemblent pour rendre hommage à leurs proches décédés.



Un an après, les familles attendent toujours le procès des deux patrons du bar, car c'est désormais une certitude : l'établissement ne respectait pas les normes de sécurité, en particulier cette cave transformée en discothèque. "C'est une discothèque clandestine, estime le père de l'une des jeunes victimes. Si elle avait été dans les normes, c'était évitable. Là, il n'y avait pas de permis de construire, ils n'ont rien demandé donc la sécurité n'est pas venue contrôler. Ils mettent des plaques pour insonoriser la discothèque, dessus c'était écrit en gros 'Inflammable, à éloigner de toute source de chaleur'".

Pour le père de famille, le plus douloureux est l'attente du procès. "On ne peut pas vivre à côté des assassins de nos enfants. (...) Moi tout ce que je comprends c'est que ce n'est pas un homicide involontaire, c'est un homicide volontaire. C'était obligé que ça arrive", se confie le père de l'une des jeunes victimes au micro de RTL.