Le journal de 18h : François Bayrou commet le premier faux pas du gouvernement

publié le 13/06/2017

Accusé de "pression" sur certains journalistes, notamment de Radio France, le garde des Sceaux s'est défendu ce mardi 13 juin : "Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire à des Français, à des responsables, qu'ils soient politiques, qu'ils soient journalistiques, qu'ils soient médiatiques, je le dirai", a déclaré le patron du MoDem, en marge d'un déplacement à Lens pour soutenir un candidat de son parti aux législatives.



François Bayrou ne s'est pas arrêté là et a développé son propos : "Quand il y a quelque chose à dire, on le dit sans aucune pression mais on le dit, pour que le dialogue civique entre journalistes et responsables et citoyens soit un dialogue franc, et j'essaie d'être franc". Ces déclarations interviennent après un recadrage d'Édouard Philippe, qui a rappelé le devoir d'"exemplarité" du gouvernement. "Le truc est assez simple : quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen", a-t-il déclaré sur Franceinfo.

À écouter également dans ce journal

- L'économie française a créé entre 75.000 et 90.000 nouveaux emplois au premier trimestre. Il s'agit 10e trimestre consécutif de hausse. Sur l'année écoulée, près de 285.000 emplois ont été créés en France.

- Près de 12% des travailleurs seraient exposés à des nuisances cancérogènes pour leur travail, soit deux millions d'hommes et 600.000 femmes. Cette enquête de Santé Publique France dénombre trois principaux facteurs à ces pathologies professionnelles : "les produits chimiques", "les rayonnements" et "le travail de nuit".



- Les producteurs de lait ont à nouveau manifesté dans plusieurs villes de l'Ouest, en bloquant des coopératives. Ils réclament une revalorisation des prix.



- Une minute de silence a été observée à midi dans de nombreux commissariats, un an exactement après l’assassinat d'un couple de policiers à Magnanville.



- Les Bleus vont affronter l'Angleterre au Stade de France sous les yeux d'Emmanuel Macron et Theresa May ce soir. Pour rendre hommage aux victimes des attentats de Manchester et de Londres, les hymnes d'avant-matches ont été inversés, l'hymne anglais d'abord.