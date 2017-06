Avant France-Angleterre, que vont se dire Emmanuel Macron et Theresa May ?

Emmanuel Macron et Theresa May le 26 mai 2017 à Taormina, en Italie

Ils sont dans des positions totalement opposées. Alors qu'Emmanuel Macron a vu son parti réaliser un véritable raz-de-marée au premier tour des élections législatives, Theresa May est, de son côté, dans une posture délicate après avoir perdu la majorité absolue au Parlement britannique alors qu'elle cherchait à asseoir sa légitimité afin de mener le Brexit à bien.



Une sortie de l'Union européenne qui sera probablement abordée lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Theresa May, ce mardi 13 juin. À quelques jours du début des discussions sur la sortie de l'Union européenne, le résultat des législatives a jeté le doute sur la capacité de la Première ministre à mener à bien un Brexit "dur".

Ce sujet ne sera pas le seul abordé par les deux dirigeants européens. Avant de se rendre au Stade de France pour assister au match de football entre la France et l'Angleterre, dans un contexte tout particulier, le chef de l'État et la première ministre britannique se rencontreront pour évoquer la lutte contre le terrorisme ou encore les contenus extrémistes sur Internet. "La coopération entre les services de renseignements français et britannique est déjà solide mais le président Macron et moi-même avons convenu que nous devions faire plus pour combattre la menace en ligne", a souligné Theresa May, à quelques heures de sa visite à Paris.