et La rédaction numérique de RTL

publié le 13/06/2017 à 18:56

À trois ans tout juste, un jeune garçon a déjà accompli son premier geste héroïque en sauvant la vie de sa mère, dimanche 11 juin, à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire). Malgré son jeune âge, l’apprenti héros a eu la présence d’esprit d’appeler les secours lorsqu’il a découvert sa maman allongée sur le sol du domicile familial, totalement inerte.



"Au départ, comme tous les enfants, je lui pose la première question pour savoir s’il est seul, il me dit que son papa est au travail", rapporte David, le sapeur-pompier qui a reçu l’appel. "Je lui dis : 'Essaye de t’approcher de ta maman, qu’est-ce que tu vois ?' Il me dit, 'elle est tombée', poursuit-il. Grâce à l’aide du petit garçon, le pompier arrivera vérifier que la mère respire encore, et même à obtenir son adresse.

Alors que la mère perd finalement connaissance, David a tout de suite rassuré l’enfant, en lui indiquant que les secours n’allaient pas tarder : "Il m’a dit 'd’accord les pimpons' en imitant le bruit d’un camion de pompier". "Il est resté très très calme, il a respecté toutes les consignes que je lui ai données", souligne le sapeur-pompier, "son attitude a été exemplaire". Après l’intervention des pompiers, la mère âgée d’une trentaine d’années, a finalement pu être évacuée à l’hôpital dans un état "d’urgence relative".