Le journal de 18h : Emmanuel Macron au Mali devant les soldats français

publié le 19/05/2017 à 18:55

Le président de la République s'est rendu, accompagné de la ministre des armées Sylvie Goulard et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, au Mali. Il a pu se mettre, au sol, aux commandes de l'un des hélicoptères de l'armée française, avant d'embarquer véritablement dans l'un des appareils pour se rendre jusqu'à la dune rose de Gao, avant de revenir en vol tactique, très près du sol.



Des militaires très fiers de montrer leur savoir-faire au chef de l'État, qui s'est ensuite adressé à eux, sans vraiment leur délivrer de message mais en les assurant de son soutien et de "l'assurance qu'il sera pour les armées un chef exigeant, lucide et toujours présent". Il leur a également déclaré qu'il ne risqueraient pas leurs vies "pour rien", même si sa détermination sera "totale".

À écouter également dans ce journal

- Législatives 2017 : alors que le scrutin aura lieu les 11 et 18 juin, la République En Marche ! est largement en tête des intentions de vote devant Les Républicains et le FN, au coude à coude. Cette année, plus de 200 députés sortants ne se représentent pas.

- Édouard Philippe et Nicolas Hulot étaient en déplacement ensemble cet après-midi dans le Val-de-Marne. Un déplacement dans un endroit très symbolique : un site de production de carburant vert.



- Justice : RTL vous le révélait vendredi matin, le garde des Sceaux François Bayrou est mis en examen pour diffamation envers une association, qu'il a accusée d'enrichissement. La date du procès a été fixée cet après-midi au 10 janvier 2019.



- Marne : deux militaires sont morts noyés vendredi matin lors d'un exercice en canoë sur la Marne. Il s'agit de deux légionnaires du 2ème régiment d'Infanterie de Nîmes.



- Landes : 160 singes du parc animalier de Labenne, porteurs d'une souche d'herpès potentiellement mortelle pour l'homme, ont été euthanasiés.