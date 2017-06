et Jean-Alphonse Richard

Après avoir ciblé le clan Jacob, l'enquête de l'affaire Grégory s'intéresse désormais à la famille Laroche. Murielle Bolle, belle-sœur de Bernard Laroche, lui-même cousin du père de l'enfant assassiné, doit être transférée à Dijon pour y être entendue mercredi 28 juin par les gendarmes, selon nos informations. Les forces de l'ordre, qui prennent beaucoup de précautions dans une affaire qui a connu beaucoup de rebondissements en plus de 30 ans d'enquête, ont d'ailleurs retardé le placement en garde à vue initialement prévu, et qui ne devrait être déclenchée que dans un second temps le cas échéant.



Murielle Bolle, 48 ans, avait délivré un témoignage d'une importance capitale quelques jours après la découverte du corps sans vie de Grégory Villemin, en octobre 1984. À l'époque, l'adolescente rousse avait accusé son beau-frère d'avoir commis le meurtre, avant de se rétracter. Elle a été auditionnée pour la dernière fois en 1993.

Désormais, selon le JDD qui cite son avocat, elle serait "inquiète". D'autant qu'elle n'aurait jamais été entendue sur l'implication des époux Jacob, tout juste mis en examen mais remis en liberté sous contrôle judiciaire. Dans cette affaire, relancée de façon spectaculaire le 14 juin, le grand-oncle et la grand-tante de l'enfant sont suspectés de rapt et séquestration suivie de mort.