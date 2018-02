publié le 07/02/2018 à 19:38

Une partie de la France est soumise à un épisode neigeux assez exceptionnel. Il ne neige plus ce mardi 7 février au soir, mais les routes ne sont pas forcément dégagées. Il y a toujours un gros point noir sur la N118, qui est fermée au moins jusqu'au jeudi 8 février, à midi. Il faut donc s'attendre à des bouchons sur les voies de délestage. Autre point qui coince, l'autoroute A10, après Orléans et autour de Dourdan et d'Arpajon.



La circulation est également difficile plus au nord, sur l'autoroute A1 après Senlis, vers Paris. Les trajets peuvent être ralentis par les engins de salage car ils vont s'activer toute la soirée et cette nuit en Île-de-France. Attention au verglas. Prudence, si vous devez prendre la route ce soir et demain matin, la préfecture de police recommande à nouveau à tous les franciliens de ne pas prendre leur voiture.

Précaution qui vaut aussi pour les transports scolaires, qui sont à nouveau suspendus dans plusieurs départements jeudi 8 février : l'Aisne, l'Oise, l'Orne, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Concernant les poids lourds, ceux de plus de 7,5 tonnes, l'interdiction de circuler sera mise en place ce mercredi 7 février à partir de 20 heures. Des aires de stockage sont déjà prêtes à les accueillir tout autour de Paris.

À écouter également dans ce journal :

- Près de 2.000 personnes ont été coincées dans leur véhicule toute la nuit sur la nationale N118, au sud-ouest de Paris. Un retour à la normale est en cours.



- Le trafic des trains est ralenti par la neige, les ruptures de caténaires et les chutes d'arbres sur les voies. Seulement un train sur deux est assuré pour les lignes du Transilien en gare Saint-Lazare.



- C'est aussi très difficile pour ceux qui doivent prendre l'avion. L'aéroport d'Orly est bondé, de nombreux vols ont été annulés.



- Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux expliquait sur RTL qu'il est difficile d'anticiper les chutes de neige. Il s'est fait reprendre dès cet après-midi à l'Assemblée nationale.



- Les enfants sont ravis, ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire des batailles de boules de neige à Paris.



- La manifestation nationale des cheminots prévue jeudi 8 février à Paris, est reportée sine die.



- À Bastia, Emmanuel Macron rejette globalement les revendications des nationalistes corses.



- Jawad Bendaoud sera fixé sur son sort le 14 février. Il est jugé pour avoir hébergé deux jihadistes des attentats du 13 novembre 2015.



- La colère monte chez les agriculteurs du Sud-ouest, qui ont manifesté contre la réforme européenne des zones agricoles défavorisées.



- La candidate de The Voice mise en cause pour des tweets très discutables sur les attentats tient à s'excuser.