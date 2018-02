Procès Jawad Bendaoud : la décision du tribunal fixée au 14 février

publié le 07/02/2018 à 17:21

Une semaine avant que la décision ne tombe. Les prévenus Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït Boulahcen seront fixés sur leur sort le 14 février à 16 heures. C'est à ce moment que le tribunal correctionnel de Paris va rendre sa décision. Avant les plaidoiries de la défense, le procureur n'a pas requis la peine maximale pour les accusés du box, mais quatre ans de réclusion. En revanche, pour Youssef Aït Boulahcen, il a demandé la peine maximale de cinq ans avec mandat de dépôt.



Depuis le 24 janvier, les deux premiers sont jugés pour recel de malfaiteurs terroristes, le troisième - qui comparait libre - pour non-dénonciation de crimes terroristes. Mohamed Soumah et Jawad Bendaoud sont accusés d'avoir caché Abeldhamid Abaaoud et Chakib Akrouh - terroristes des attentats du 13 novembre - avant l'assaut fatal du 18 novembre 2015 au 8, rue Corbillon à Saint-Denis.

Quant à Youssef Aït Boulahcen, il est accusé de ne pas avoir averti les autorités de la présence de son cousin, Abdelhamid Abaaoud, en France et de ses projets d'attentats futurs à La Défense. La question principale pendant cette dizaine de jours a donc été de déterminer si oui ou non les accusés étaient au courant. Une personne aurait pu les informer : Hasna Aït Boulahcen, la grande absente de ce procès, tuée dans l'assaut de Saint-Denis avec les deux terroristes.