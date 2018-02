publié le 07/02/2018 à 13:30

Après de fortes chutes de neige depuis mardi 6 février, des automobilistes ont passé une nuit de galère, certains étant même bloqués dans leur voiture. La matinée n'a pas été simple non plus pour rejoindre son lieu de travail ou déposer les enfants à l'école. Les conditions sont particulièrement difficiles dans le centre de la France et en région parisienne.



La RN118, qui relie Paris au plateau de Saclay, est fermée depuis 17h mardi. Des automobilistes, dont la voiture est restée bloquée, ont passé la nuit dans le centre commercial voisin, avant d'essayer de récupérer leur véhicule dans la matinée. "J'ai de la colère oui, parce qu'ils auraient prévoir le coup, on était prévenu de la météo", s'emporte un homme. La route est placée sous la surveillance d'un hélicoptère. Le retour à la normale est prévu dans la journée.

- De nombreux poids lourds ont été bloqués à l'approche de la région parisienne, notamment sur l'A13 en provenance de Normandie. Mais la circulation reprendprogressivement. "Je suis soulagé de partir, ça devient long, reconnaît Didier, chauffeur routier. Je ne comprends pas que les autoroutes ne soient pas dégagées plus tôt."

- Franck de Lanouvelle, porte-parole du ministère de l'Intérieur, demande aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture : "Il faut permettre aux services de l'État de travailler le mieux possible et de rendre les axes opérationnels".



- Le trafic des TGV est lui aussi perturbé au départ et à l'arrivée des gares parisiennes, notamment à Montparnasse, où certains trains affichent jusqu'à 1h30 de retard. D'autres sont supprimés, comme vers Nantes et Tours. Les voyageurs impactés doivent s'organiser.



- Dans les aéroports, le trafic est ralenti ce mercredi en raison de l'absence du personnel. Au total, 90.000 personnes travaillent dans les deux aéroports, à Roissy et Orly. Les absences, en raison de la neige, concernent tous les services.



- Anne Hidalgo, la maire de Paris, estime que le travail a été bien fait dans la capitale pour permettre aux Parisiens de circuler. "Ne mélangeons pas tout, la voirie parisienne a de bons résultats, les Parisiens savent qu'ils ont un service public performant", a-t-il indiqué.