publié le 07/02/2018 à 08:11

Les chutes de neige ont fortement perturbé la circulation dans la moitié nord de la France, notamment en Ile-de-France. Au total, 25 départements sont en alerte orange. Ce mercredi matin, plus de 130 kilomètres de bouchons étaient déjà recensés en région parisienne. La N118, au sud de Paris, est fermée, de nombreux automobilistes ont été contraints d'abandonner leur véhicule mardi soir, voire de dormir dedans.



La situation est particulièrement compliquée pour ceux qui veulent rejoindre Paris. En raison de la fermeture de la N118, les automobilistes empruntent un itinéraire parallèle. Mais là aussi, les conditions sont difficiles. "On ne va pas bosser, on rentre chez nous, expliquent deux amis, qui revenaient d'une fête avant d'être bloqués sur le chemin du retour. Mais c'est dur, c'est compliqué pour rentrer, c'est infernal. Les essuie-glaces sont gelés, on a 6-7 cm de neige sur le toit. Mais on s'amuse un petit peu quand même sous la neige."

À écouter également dans ce journal

- La neige perturbe aussi la circulation des trains au départ et à l'arrivée des gares parisiennes. Des TGV ont d’ores et déjà été supprimés ce mercredi matin en direction de Nantes et Bordeaux.

- Quatre jours après la mise en examen pour viols et l'incarcération de Tariq Ramadan, le juge des libertés et de la détention a décidé que l'islamologue serait maintenu en détention provisoire.



- En Coupe de France, le PSG s'est facilement imposé à Sochaux (1-4), en 8e de finale, avec notamment un triplé d'Angel Di Maria. L'OM a réalisé le carton de la soirée en dominant Bourg-en-Bresse 9-0. À noter le succès des Herbiers à Auxerre (0-3).



- C'est un succès pour Elon Musk, la Falcon Heavy de SpaceX a décollé mardi depuis Cap Canaveral en Floride, propulsant vers l'espace le lanceur le plus puissant du monde qui doit préfigurer les premiers jalons de la conquête martienne.