publié le 10/01/2018 à 18:47

Après Leclerc, c'est Auchan, Intermarché et Cora qui n'auraient pas obéi au rappel du lait infantile Lactalis. Les produits suspects ont été repérés par les consommateurs, malgré les rappels successifs des autorités sanitaires et du fabricant, les 2, 10 et 21 décembre derniers. Auchan vient de s'excuser après avoir admis la vente de 52 boîtes de lait en poudre. Une désinvolture qui semble inquiétante car cette enseigne assurait encore hier avoir scrupuleusement respecté la procédure de retrait, elle revient sur ce qu'elle avançait.



Des boîtes concernées par le rappel sont restées dans les rayons et ont été vendues chez Auchan. On parle de 52 boîtes de laits dans 28 magasins différents. Leclerc est donc loin d'être seul car après Auchan, ce sont aussi Intermarché et Cora qui sont épinglés..

Une famille du Pas de Calais contactée par RTL explique avoir acheté au supermarché de Marles-les-Mines des boîtes de lait concernées par le rappel de Lactalis.

Un vent de panique qui souffle aussi chez Cora

Le groupe Les Mousquetaires ne confirme ni infirme cette version mais annonce avoir lancé ce mercredi 10 janvier au matin un audit interne dans tous ses points de vente. Chaque directeur de magasins est actuellement en train d'être contacté par la direction.

Un vent de panique qui souffle aussi chez Cora. Plusieurs témoignages font état de lots en vente alors qu’ils ne devraient pas l'être. Ce mercredi soir, Carrefour et Système U semble épargnés par le scandale. Dans ces deux enseignes, des investigations sont tout de même menées par les directions pour vérifier que les procédures de rappel ont bien été appliquées.

À écouter également dans ce journal :

- Toujours à propos de l'affaire Lactalis, un nouveau pointage donne 37 bébés contaminés à la salmonelle entre la mi-août et le 2 décembre. La moitié d'entre eux a été hospitalisée. Des nourrissons sont maintenant sortis d'affaire.



- L'épidémie de grippe cible cet hiver des patients plus jeunes que d'habitude. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, la répartition des décès est différente. Le virus circule apparemment, pas mal, chez les enfants et les jeunes.



- C'est la polémique qui monte en ce moment au sommet de l'État : le projet de loi Immigration. Ce texte est attendu en Conseil des ministres le mois prochain. Il y aussi la circulaire sur les conditions d'accueil des migrants dans les centres. Jeudi 11 janvier, à la Une de l'Obs, une photo d'Emmanuel Macron derrière des barbelés avec ce titre : "Migrants : bienvenue au pays des Droits de l'Homme".



- Gérard Collomb face à la colère grandissante des policiers. Le ministre de l'Intérieur a reçu ce mercredi après-midi, Place Beauvau, les syndicats policiers. Ces derniers sont vent debout. Il y a notamment eu l'agression de deux de leurs collègues à Champigny-sur-Marne, pendant le réveillon. Il y a plus généralement toutes ces violences commises au quotidien contre les forces de l'ordre.



- Parisiens de plus de 65 ans, et aux revenus modestes, vous pourrez bientôt prendre les transports en commun gratuitement. C'est une annonce d'Anne Hidalgo ce mercredi. À partir de juin prochain, les plus de 65 ans qui touchent moins de 2.200 euros par mois bénéficieront de cet avantage. Objectif : inciter les plus âgés à prendre les transports en commun.



- En sport, le biathlète Martin Fourcade reste intouchable. Il s'est imposé cet après-midi lors de l'individuel de Ruhpolding en Allemagne. Il s'agit là de son 4ème succès d'affilée. Martin Fourcade, c'est aussi 11 podiums sur les 11 dernières courses. La confirmation que le porte-drapeau de la délégation française sera un des grands favoris des JO de Pyeongchang en Corée du Sud.



- Sur le Dakar, abandon de Sebastien Loeb de l'écurie Peugeot. Son copilote Daniel Elena, s'est blessé. Grosse déception, donc, pour cette équipe qui espérait remporter son premier Dakar pour sa troisième participation.