publié le 27/03/2017 à 18:50

Bernard Cazeneuve veut à tout prix éteindre l'incendie en Guyane. Alors que le département d'Outre-mer a engagé une grève générale, le Premier ministre a affirmé qu'une délégation de plusieurs ministres se déplacerait avant le week-end pour tenter de trouver une réponse à la colère de la population face à une crise économique et sociale qui s'enlise. Il a également promis la mise en place d'un pacte d'avenir dans les meilleurs délais, mais il faut que "les conditions du respect et de l'ordre républicain soient réunies", a-t-il toutefois déclaré.



En Guyane, la grève générale bloque tout le département. Électricité, eau, transports, éducation... tous les secteurs sont concernés, tous sont appelés à arrêter le travail. Devant le rectorat de Cayenne notamment, une professeure dénonce : "il y a entre 3.000 et 5.000 non scolarisés, il manque cinq lycées, dix collèges et quelque 50 écoles". Autour, les rues sont vides mais la vie s'organise malgré le manque de ravitaillement. Mardi 28 mars, une grande marche inter citoyenne devrait avoir lieu. François Hollande a de son côté déclaré que "la première priorité de la Guyane c'est l'insécurité", ce qui n'a pas empêché l'opposition, François Fillon en tête de dénoncer une "politique absente depuis 5 ans" dans le territoire. Le candidat LR appelant au "dialogue direct" entre les élus locaux et la métropole.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : en campagne, François Fillon a changé d'emploi du temps afin d'éviter un nouveau concert de casseroles à son arrivée en gare de Croisic, en Loire-Atlantique. Le candidat LR a décidé de s'arrêter à Nantes et de continuer le trajet en voiture. Il a également annulé son déplacement à Saint-Nazaire. À La Turballe, le candidat n'a toutefois pas pu échapper aux casseroles...

- Bienvenue Place Beauvau : six élus LR, ténors du parti, ont envoyé un courrier à la direction du parquet national financier et au procureur de Paris afin qu'une enquête soit ouverte en lien avec les révélations du livre polémique Bienvenue Place Beauvau. Bruno Retailleau, Christian Jacob, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, Luc Chatel et Philippe Bas souhaitent ainsi que soit dressée la liste des faits délictueux constatés dans le livre.