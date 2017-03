"Bienvenue Place Beauvau" : Valérie Pécresse veut porter plainte

et AFP

publié le 26/03/2017 à 00:23

"Frappée de stupeur" par des "méthodes ignobles". Sur sa page Facebook, Valérie Pécresse, la Présidente LR de la région Île-de-France dénonce certains faits qui ont été relatés dans le livre Bienvenue Place Beauvau et a demandé à son avocat de porter plainte pour "atteinte à la vie privée, violation du secret de l'enquête et violation du secret professionnel".



Sa décision a été prise à la suite de la lecture du livre Bienvenue Place Beauvau, qui dévoile les secrets de la police durant le mandat de François Hollande. Dans cet ouvrage, les auteurs racontent en effet que le fils de Valérie Pécresse avait été interpellé dans le XVe arrondissement de Paris avec quatre grammes de cannabis sur lui. Une information qui serait très vite remontée au sommet de la hiérarchie policière et que l'un des collaborateurs du président de l'Assemblée, Claude Bartolone, battu par Valérie Pécresse aux régionales en décembre 2015, en aurait aussitôt informé "ses contacts journalistes".

Les journalistes auteurs de l'ouvrage ont écrit que "le renseignement aurait mis moins d'une heure à être exploité politiquement", alors que Valérie Pécresse avait fait de la lutte contre la consommation de cannabis un de ses thèmes de campagne. Sur sa page Facebook, cette dernière s'est dite outrée à la lecture de ce livre "d'apprendre que j'aurais été victime d'une tentative de déstabilisation politique savamment orchestrée avec la complicité du'un directeur de la préfecture de police, proche de M. Valls, alors Premier ministre et d'un conseiller de M.Bartolone, président de l'Assemblée nationale".

Elle a également ajouté que "M.Hollande, Valls, Bartolone et Cazeneuve doivent rendre des comptes sur les faits relatés dans ce livre, qui s'ils sont avérés, déshonorent la politique et abîment la démocratie". Un message qui a le mérite d'être clair...