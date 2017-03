Le cabinet noir de l’Élysée : une attaque désespérée de François Fillon ?

publié le 24/03/2017 à 20:47

Le passage de François Fillon dans l'émission politique, sur France 2 n‘a pas fini de faire parler. Le candidat Les Républicains y a dénoncé "un scandale d'État", mettant en cause le président de la République. Le candidat de la droite a ainsi accusé François Hollande d'être à la tête d'un "cabinet noir" qui organiserait les fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires. Pour François Fillon, le Président utiliserait l'appareil d'État pour torpiller sa candidature.



Et avant même la fin de l'émission, l'Élysée a publié un communiqué dans lequel le Président "condamne avec la plus grande fermeté ces allégations mensongères. Sur un livre, écrit par des journalistes du Canard enchaîné, et qui n'est pas encore sorti. L'un des auteurs de Bienvenue Place Beauveau. Les secrets inavouables d'un quinquennat, Didier Hassoux, co-auteur, a tenu à tempérer les accusations du candidat dans la foulée.

