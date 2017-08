publié le 23/08/2017 à 13:42

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a activé ce mercredi 23 août un numéro vert pour répondre aux questions de ceux qui prennent du Levothyrox, autrement dit les malades de la tyroïde. Ils sont 3 millions et depuis que le laboratoire Merck a changé la formule au printemps, certains se plaignent des effets secondaires de ce médicament.



C’est le cas d’Yvette : "Je prends ce médicament depuis 40 ans et je suis très fatiguée, j’ai des diarrhées, des pertes de mémoire que je n’avais pas avant, énumère-t-elle. Et la perte de cheveux, énorme, depuis le mois d’avril. Je suis même allée aux urgences quand j’étais fatiguée et ils n’ont rien trouvé de spécial."

Les autorités sanitaires et les médecins veulent rassurer aujourd’hui ceux qui sont victimes d’effets secondaires : le médicament n’est pas remis en cause. Au contraire, la formule a été changée pour l’améliorer : avant, la dose n’était pas tout à fait la même d’une boîte à l’autre, ce qui pouvait perturber des malades. C’est à la demande de l’agence du médicament que le laboratoire Merck a changé légèrement la composition.



Numéro vert mis en place : 0 800 97 16 53

À écouter également dans ce journal

- C’est le cadeau fiscal d’Emmanuel Macron le plus attendu de la rentrée, celui qui doit redonner 7 milliards d’euros de pouvoir d’achat à 21 millions de salariés. Un tour de passe-passe entre la baisse des cotisations salariales et la hausse de la CSG. Finalement, cadeau il y aura, mais pas tout à fait selon le calendrier annoncé.



- À travail égal salaire égale, c’est le combat d’Emmanuel Macron pour lutter contre le travail détaché. Le président entame ce mercredi 23 août une tournée dans des pays d’Europe de l’est. 286.000 travailleurs détachés sont employés en France. Leur nombre s’est décuplé en 10 ans.



- Six jours après les attentats de Catalogne, Gérard Collomb reçoit son homologue, le ministre de l’Intérieur espagnol. On sait grâce au témoignage des membres encore vivants du commando qu’une attaque plus importante se préparait, notamment contre la Sagrada Familia à Barcelone, mais il reste bien des points d’interrogation autour de la voiture utilisée par les terroristes à Cambrils qui est passée par Paris le week-end précédent.



- Au moment où le ministre de l’Intérieur veut redéployer les soldats de l’opération sentinelle, une nouvelle agression a eu lieu mardi 22 août au soir à Lyon. Un homme s’en est pris à une patrouille et plus particulièrement à une femme. Il est suivi pour des troubles psychiatriques.



- Les vendanges sont de plus en plus en avance. En 30 ans, elles ont grappillé 3 semaines, à la faveur de températures de plus en plus élevées.