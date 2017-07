publié le 22/07/2017 à 08:00

La liste s'allonge. Depuis le 12 juillet, 57 médicaments opiacés sont disponibles uniquement sur ordonnance. Il s'agit de produit à base de codéine ou de trois autres dérivés de l'opium : le dextrométhorphane, l'éthylmorphine et la noscapine.



Jusqu'alors, 14 médicaments contenant cet analgésique nécessitaient une ordonnance. Il s'agissait de comprimés destinés à traiter les douleurs et la fièvre.



La décision du ministère de la Santé vise à enrayer l'utilisation de ces médicaments comme drogue, notamment par des adolescents. Depuis début 2017, deux jeunes sont décédés après avoir consommé un cocktail "Purple Drank". Ce mélange à base de codéine, d'antihistaminique et de soda est particulièrement dangereux. Au cours de ces deux dernières années, les autorités sanitaires ont recensé 30 cas graves liés au "Purple Drank" et 25 cas liés au dextrométhorphane (semblable à la morphine) chez les moins de 25 ans.



Des dérivés de l'opium pour soigner les maux de gorge

L'usage de la codéine et d'opiacés est largement répandu dans le traitement de la toux et des maux de gorge, que ce soit sous la forme de comprimé, de sirop ou d'une autre solution buvable. Sur les 71 médicaments à base de codéine et d'autres dérivés de l'opium qui nécessitent une ordonnance, 44 sont utilisés pour traiter les maux de gorge et 27 pour les douleurs et la fièvre.