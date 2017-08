publié le 02/08/2017 à 17:12

"Pour nous c'est une réelle avancée". Catherine Duplessy, directrice de l'association SAFE, à l'origine de programmes de réduction des risques liés à la consommation de drogues, est satisfaite. Dans quelques mois, un spray nasal à base de naloxone, qui permet de traiter immédiatement les overdoses aux opioïdes, en particulier à l'héroïne sera commercialisé en France.



Ce médicament, fabriqué sous le nom de Nalscue par un laboratoire britannique n'est "pour le moment délivré que par les pharmacies hospitalières et par certains centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)", rappelle Catherine Duplessy. "Là l'intérêt, c'est de favoriser l'accès en permettant la délivrance du médicament en officine de pharmacie et dans les lieux d'accueil d'usagers de drogue, ainsi que les centres médico-sociaux", poursuit-elle. Le spray nasal sera en effet vendu d'ici trois mois avec ou sans ordonnance.



Ce produit n'est pas "un médicament miracle", rappelle la directrice de SAFE à RTL.fr. "Il doit être administré lorsqu'une personne fait une overdose mais il est bien indiqué sur la boîte d'appeler les secours. Le produit peut dans certains cas suffire, mais il doit y avoir une prise en charge médicale derrière. Mais le médicament permet, en attendant les secours, de sauver des vies", affirme Catherine Duplessy.

La vente de ce médicament sans ordonnance peut-elle pousser les consommateurs d'héroïne à l'excès ? "C'est vraiment l'inverse", assure la directrice de l'association. "C'est un médicament qui fait que les gens qui consomment un produit dont on ne maîtrise pas la composition, sachent qu'en cas de problème, ils ont ce produit. Cela permet aussi de faire la démarche d'en parler à leurs proches et partenaires de consommation pour qu'en cas d'overdose, les autres puissent réagir".

340 décès par overdose en France chaque année

La naloxone est utilisée depuis 40 ans par voie injectable à l'hôpital, mais les patients arrivent parfois trop tard, l'espérance de vie étant réduite à une dizaine de minutes en cas de perte de conscience suite à une overdose. En France, 220.000 personnes sont considérées comme dépendantes aux opioïdes et 340 décès par overdose ont été constatés en 2015. Au sein de l'association SAFE, "on a chaque année une ou deux personnes qui meurent d'overdose", déplore auprès de RTL.fr Catherine Duplessy. "Et on sait qu'avec la naloxone, dans la plupart des cas, cela aurait pu être évité".