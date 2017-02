Lors de son meeting à Lyon (Rhône) le 4 février, le candidat "En Marche !" à l'élection présidentielle a indiqué qu'il ferait de la lutte contre le terrorisme sa priorité.

"Notre combat, ce sera celui de la liberté", a lancé Emmanuel Macron lors de son meeting à Lyon (Rhône), samedi 4 février. Le candidat "En Marche !" à l'élection présidentielle a expliqué que ce combat passera par la sécurité et qu'il compte bien faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité.



"Le budget de la Défense doit être porté à 2% du PIB", a-t-il affirmé, précisant qu'il voulait aller plus loin dans la coopération entre la France et l'Allemagne pour lutter contre le terrorisme. "Pour cela, je me suis engagé à ce que 10.000 fonctionnaires soient recrutés dans le quinquennat à venir mais également une réorganisation pour que la protection des Français soit plus efficace", a-t-il promis.



L'ex-ministre de l'Économie du gouvernement de Manuel Valls a annoncé que, s'il était élu en mai 2017, il reverra l'organisation des services de renseignement français. "Pour un renseignement territorial plus efficace et présent", a-t-il avancé. Emmanuel Macron compte ainsi créer une police de sécurité quotidienne. "Non pas pour jouer au foot avec les jeunes. Mais pour assurer la sécurité au quotidien", a-t-il lancé.