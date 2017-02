Explosion à la centrale nucléaire de Flamanville, le risque nucléaire écarté

L'explosion s'est produite dans la matinée de jeudi 9 février. Aucun blessé grave n'est à déplorer, malgré cinq intoxications légères.

Crédit : Crédit CHARLY TRIBALLEAU / AFP Centrale de Flamanville en Basse-Normandie (archive)

par Julien Absalon , AFP publié le 09/02/2017 à 11:27

Une explosion est survenue à la centrale nucléaire de Flamanville, située à 25 km de Cherbourg (Manche). L'accident s'est produit vers 10 heures, jeudi 9 février, selon les informations de Ouest-France. D'après la préfecture, aucun risque nucléaire n'est à craindre. Le Plan particulier d'intervention, visant notamment à protéger les populations en cas de grave incident, n'a donc pas été déclenché. Par précaution, la production du réacteur 1 a néanmoins été arrêtée. Le second réacteur est toujours en marche.



L'explosion a eu lieu en dehors de la zone sensible nucléaire, d'après la préfecture qui ne donne pas plus de précisions. Un incendie s'est alors déclaré, mais il était "en voie d'être totalement circonscrit" à la mi-journée, selon Olivier Marmion, directeur de cabinet du préfet. Cinq personnes ont été légèrement intoxiquées mais aucun blessé grave n'est à déplorer. Les services de sécurité de plusieurs centres de secours de la Manche sont mobilisés.

Le 31 janvier dernier, un feu s'est déclaré dans un bâtiment administratif de la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle. Cela ne concernait pas précisément les installations de la centrale. La sûreté du bâtiment nucléaire n'avait donc pas été remise en cause, selon EDF.