et Stéphane Carpentier

publié le 04/01/2018 à 13:15

La tempête Eleanor a fait une deuxième victime. Une femme de 93 ans est morte jeudi 4 janvier dans sa maison inondée par une coulée de boue et d'eau sur la commune de Crêts-en-Belledonne (Isère). Les secours n'ont pas pu ranimer la vieille dame.



Si la tempête a quitté l'hexagone, ses conséquences restent bien présentes puisque21 départements sont toujours placés en vigilance orange pour "Pluie-Inondation", "Avalanches" et "Vagues-submersion". Jeudi midi, 29.000 foyers sont toujours privés d'électricité.

Dans les Alpes, la vigilance aux avalanches est de 5 sur 5. Pour assurer la sécurité de tous, la station de Tignes a confié tous ses habitants et vacances. En Corse, c'est le feu qui inquiète puisque trois incendies ont ravagé près de 2.000 hectares dans l'Est de l'île, faisant 3 blessés légers.

Désormais l'inquiétude se porte sur la Gironde et le Nord-Est du pays où des inondations, causées par les fortes pluies, pourraient se produire.

À écouter également dans ce journal

Nucléaire - Le secrétaire d'État à la Transition énergétique se rendra le 18 janvier prochain à Fessenheim pour une visite exceptionnelle de trois jours sur le site de la centrale nucléaire. "L'on va enfin enclencher la procédure de concertation et de réflexion sur la reconversion du site de Fessenheim", a affirmé Sébastien Lecornu sur RTL.



Front national - Alors que le dépouillement des questionnaires a débuté, les adhérents du FN sont majoritairement opposés à la proposition de changement de nom du parti faite après la défaite à l'élection présidentielle.



Transport - Les syndicats de pilotes d'Air France menacent leur direction de lancer un appel à la grève pour le 11 janvier prochain. Ils dénoncent le débarquement d'un commandant de bord.



Terrorisme - Les femmes jihadistes françaises arrêtées dans le "Kurdistan syrien" seront "jugées là-bas" si les "institutions judiciaires sont en capacité d'assurer un procès équitable" avec des "droits de la défense respectés", a indiqué le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux.



Littérature - L'éditeur Paul Otchakovsky-Laurens, célèbre pour avoir, entre autres, fondé les éditions P.O.L et publié des ouvrages de Marguerite Duras et Georges Perec, est décédé le 3 janvier à l'âge de 73 ans.