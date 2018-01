Allemagne : la pénurie de main d'oeuvre, revers de la bonne santé économique

publié le 04/01/2018 à 10:43

L’Allemagne entame 2018 sur les chapeaux des roues : le chômage y est à son niveau le plus bas depuis 1990. Mais il y a la scène et la coulisse. Sur scène c’est la fête. Les bonnes nouvelles s’enchaînent : le taux de chômage est de 5,3% et surtout, notre voisin compte 44,3 millions d’actifs.



Depuis 2005, la population active a augmenté de 5 millions de personnes. Les actifs représentent 53% de l’ensemble de la population. Pour mémoire, ce ratio n’est que de 36% chez nous. Et ce qui est particulièrement intéressant à noter, c’est la répartition très large des emplois : aucun secteur n’est à l’écart du mouvement.

Tout indique que cette scène n’est pas menacée. Elle devrait même croître et embellir en 2018. C’est une bonne nouvelle pour les salariés qui vont obtenir 2,5% de hausse des salaires. C’est aussi favorable à la réduction des mini-jobs payés 450 euros pour 8 heures par semaine, qui sont en recul. C’est tout bon pour les comptes publics : les caisses de chômage en excédent de 17 milliards annoncent une baisse des cotisations chômage. Ce qui devrait encore favoriser le pouvoir d'achat.

Mais la machine économique va plus vite que la démographie. La première économie d’Europe souffre d’un manque de main d'oeuvre qualifiée de plus en plus criant. Faute de candidats compétents, près de la moitié des entreprises ne peuvent répondre à des commandes locales ou internationales.



Certaines régions riches comme la Bavière ou le Bade Wurtemberg où le taux de chômage est au niveau incompressible des 3%, sont déjà dos au mur. Elles butent sur ce qui va très vite devenir un problème national : le manque de main d'oeuvre du au déséquilibre démographique du pays et qui freine la croissance.



Il y a aujourd’hui Outre Rhin 1,1 millions de postes vacants. Et pas que dans les services : les 30 plus grands groupes du pays recherchent 20.000 personnes actuellement. Une évolution qui freine la croissance et qui risque de paralyser l’économie à un niveau très inférieur à son potentiel. On devrait donc reparler très vite d’immigration de compétences à Berlin.

