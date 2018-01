publié le 04/01/2018 à 08:31

2018 sonnera-t-elle la fin définitive de Fessenheim ? Tandis que l'EPR - réacteur nucléaire de troisième génération - de Flamanville devrait entrer en service d'ici la fin de l'année et permettre la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire de France, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État de la Transition énergétique auprès de Nicolas Hulot, invité de RTL ce jeudi 4 janvier 2018, annonce qu'il se rendra le 18 janvier prochain sur le site de Fessenheim, pour une visite exceptionnelle de trois jours.





"L'on va enfin enclencher la procédure de concertation et de réflexion sur la reconversion du site de Fessenheim", affirme Sébastien Lecornu, qui insiste sur le caractère insolite de sa visite, à la rencontre des hommes et des femmes qui travaillent sur le site. "C'est inédit qu'un membre du gouvernement passe autant de temps consécutif sur place", précise le benjamin du gouvernement. Pour aller en ce sens, le secrétaire d'État annonce l'installation d'un comité de pilotage qui réunira élus et acteur du monde économique. "On va enclencher les choses, c'est le moindre des respects que l'on doit aux habitants d'Alsace et aux élus locaux", affirme-t-il sur RTL.

"Plusieurs pistes très concrètes"

L'objectif : rencontrer les acteur locaux pour songer à l'après-Fessenheim. "J'irai à la rencontre non seulement du personnel, parce que je pense qu'il est important aussi d'écouter les personnes qui travaillent dans l'usine, qui peuvent avoir des inquiétudes légitimes sur le sujet -, également les sous-traitants parce qu'une centrale vit dans un univers dans lequel il faut se préoccuper des 200 sous-traitants, de la fiscalité locale parce que beaucoup de collectivités territoriales alsaciennes vivaient de la manne financière ou fiscale nucléaire", détaille le secrétaire d'État. "Il était logique de les rencontrer pour définir aussi ce que sera l'après."

Sébastien Lecornu évoque "plusieurs pistes très concrètes" pour la reprise du site. Parmi ces pistes, "la gestion du foncier notamment autour de Fessenheim" : "nous sommes dans la bande rhinoise qui est intéressante à aménager en matière de développement économique", justifie le secrétaire d'État. Se posera également "la question de la sécurité énergétique de l'Alsace", ou "comment l'on passe du modèle nucléaire (...) à une Alsace qui peut être une région hypermotrice en matière d'énergies renouvelables".