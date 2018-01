publié le 04/01/2018 à 09:13

C'est un grand nom de l'édition française qui disparaît. Le 2 janvier, l'éditeur Paul Otchakovsky-Laurens, célèbre dans le milieu pour avoir, entre autres, fondé les éditions P.O.L et publié des ouvrages de Marguerite Duras et Georges Perec, est décédé à 73 ans. C'est sa maison d'éditions qui a confirmé la nouvelle à l'AFP. Paul Otchakovsky-Laurens est "mort dans un accident de voiture" à Marie-Galante (Guadeloupe) où il séjournait pour des vacances, a expliqué Jean-Paul Hirsch, responsable de la communication de P.O.L.



La carrière de Paul Otchakovsky-Laurens démarre en 1969. Il est alors stagiaire chez l'éditeur Christian Bourgeois, avant de devenir lecteur chez Flammarion en 1970. Sept ans plus tard, il se rend chez Hachette et fonde la collection P.O.L. Il y publie La Vie mode d'emploi de Georges Perec.

En 1983, il crée sa propre maison d'édition : P.O.L. Avec, Paul Otchakovsky-Laurens fait découvrir de nombreux auteurs tels Emmanuel Carrère (Prix Renaudot pour Limonov) et auteures comme Marie Darrieussecq (prix Médicis pour Il faut beaucoup aimer les hommes).