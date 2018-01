publié le 04/01/2018 à 08:11

Il s'agissait d'une piste explorée après l'échec du Front national à la présidentielle. Mais le changement de nom du parti de Marine Le Pen n’est pas pour demain. La raison : les adhérents y sont majoritairement opposés.



Au mois de novembre dernier, un questionnaire de plus de 80 questions a été envoyé aux militants. Parmi ces questions, une très sensible : êtes-vous favorable à un changement de nom ? Selon un dirigeant du parti, aujourd'hui plus de 28.000 questionnaires ont été renvoyés au siège et plus de la majorité a été dépouillée.

Une tendance très forte se dégage : 80% des adhérents refusent que le Front national (FN) s’appelle autrement. "Le FN est une marque solide", se félicite un cadre du parti. Pour se renouveler et lancer une dynamique, Marine Le Pen devra trouver autre chose qu’une nouvelle identité.