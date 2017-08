publié le 14/08/2017 à 21:42

De nouveaux établissements de transformation et des grossistes ayant importé en France des œufs susceptibles de contenir du fipronil ont été recensés par le ministère de l'Agriculture, lundi 14 août.



Six nouveaux établissements de transformation d’œufs ou d'ovoproduits (produits à base d’œufs) ont été trouvés, portant le nombre total à 14, selon le ministère. Parmi ces entreprises, certaines ont importés des œufs écalés, c'est-à-dire sans coquille, entrant dans l'élaboration de sandwichs ou de salades.

En plus de ces 14 entreprises et des deux centres d'emballage évoqués par le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, 40 "grossistes" ayant importé 45,4 tonnes d'ovoproduits figurent parmi les entreprises répertoriées par le ministère comme pouvant être concernées.

Pas de risques élevés pour la santé

Stéphane Travert avait annoncé vendredi 11 août que près de 250.000 "œufs de consommation contaminés en provenance des Pays-Bas et de Belgique" avaient été vendus en France, assurant que cela avait été "sans impact pour la santé".



L'agence nationale de sécurité alimentaire (Anses) a également affirmé que "la quantité maximale d’œufs pouvant être consommés varie de un (pour un enfant de 1 à 3 ans) à dix par jour (pour un adulte)", "sans s'exposer à un risque aigu".

17 pays européens touchés

À l'origine de l'affaire, l'utilisation du fipronil, un insecticide, par des sociétés de désinfection intervenant dans des exploitations agricoles aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et dans le Pas-de-Calais.



L'utilisation de cet insecticide, couramment employé pour les animaux de compagnie contre les poux, les tiques et les acariens, est interdite sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire dans l'Union européenne. Des œufs contaminés par le fipronil ont été signalés dans 17 pays européens, l'affaire ayant même atteint Hong Kong.



L'affaire a pris une tournure diplomatique, provoquant des affrontements entre les trois pays au centre de la crise, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, chacun s'accusant de ne pas avoir agi plus tôt. La Commission européenne a prévu une réunion sur l'affaire du fipronil en septembre.