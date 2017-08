La République En Marche installe son QG dans un hôtel particulier

publié le 15/08/2017 à 11:43

La République En Marche voit désormais les choses en grand. Exit le petit QG de campagne mis en place rapidement pendant la campagne présidentielle et bienvenue dans un hôtel particulier de 1.000 mètres carrés. Selon les informations de CNews, le mouvement politique a trouvé ses nouveaux locaux à Paris, au 63, rue Sainte-Anne dans le IIe arrondissement de la capitale.



L'équipe de La République En Marche va donc emménager dans un hôtel particulier disposant d'une cour, de trois étages et d'un sous-sol. D'après les estimations, le loyer serait autour de 31.000 euros par mois, soit environ 370.000 euros par an. "Nous avons privilégié un lieu très accessible en transports en commun avec des espaces pour accueillir nos adhérents", explique un cadre du mouvement au Parisien.

L'objectif affiché par Emmanuel Macron est clair : "Relancer son parti, laissé en jachère depuis sa victoire à l'élection présidentielle", explique le site. Le président de la République avait jugé les précédents locaux, rue de l'Abbé-Groult dans le XVe arrondissement, "trop petits" et inadéquats pour recevoir les militants.