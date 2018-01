publié le 23/01/2018 à 14:39

Les niveaux de la Seine et du Rhin continuent de monter ce mardi 23 janvier. Une météo qui contraint les autorités à prendre des mesures de précaution à Paris et Strasbourg, tandis que 23 départements restent en vigilance orange pour risque de crues : l’Ain, le Rhône, le Doubs, l’Isère, le Jura, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre, l’Oise, le Rhône, la Haute-Saône, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l’Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.



La crue de la Seine va entraîner à partir de mercredi 24 janvier la fermeture de la ligne C du RER dans Paris au moins jusqu'au vendredi 26 janvier, a annoncé la SNCF. Le niveau du fleuve devrait atteindre vendredi un pic équivalent à celui de juin 2016, soit environ 6,10 mètres, selon Vigicrues.

Dans l'Est, la crue du Rhin provoquée par le cumul des fortes précipitations et de la fonte des neiges a contraint les autorités à inonder un polder au sud de Strasbourg.

À écouter également dans ce journal

- Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard a présenté ce mardi 23 janvier son plan d'action pour les années à venir. 2.400 postes seront supprimés au siège et un plan social pour 273 magasins Dia est annoncé.



- Le procureur de la République de Paris François Molins a expliqué sur RTL que la prise en charge des mineurs revenus de zones de combats devait être suffisamment spécifique pour les réintégrer à la société.



- Plusieurs pistes pour réformer le baccalauréat vont se dessiner. Parmi les propositions, la création d'un "grand oral", devant trois professeurs, qui pourrait représenter 30% de la note.



- Le retour d'une soixantaine d'enfants de jihadistes français, revenus de l'enfer syrien et irakien, suscite des inquiétudes et des interrogations. Ils reviennent avec leurs parents qui ont quitté Daesh. Le plus souvent avec leur mère. Beaucoup de pères sont morts ou ont disparu.



- La contestation se poursuit du côté des syndicats de surveillants pénitentiaires. Ils ont appelé une nouvelle fois à des blocages, alors qu'ils doivent à nouveau rencontrer la garde des Sceaux Nicole Belloubet dans l'après-midi.