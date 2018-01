publié le 23/01/2018 à 09:10

"La problématique des femmes est particulière", avait estimé François Molins, lundi 22 janvier lors de l'audience solennelle de rentrée du Tribunal de grande instance de Paris. Des indices prouvent-ils qu'elles sont encouragées au jihad ?



Invité de RTL, le procureur de la République de Paris répond : "On a longtemps cru que les femmes étaient cantonnées à des tâches ménagères en Irak ou en Syrie, notre position a beaucoup évolué. Elles ont en réalité pu être occupées et impliquées dans des activités opérationnelles. On a pu leur apprendre à manier des armes."

L'homme de la lutte contre le terrorisme en France estime par ailleurs qu'il "y a eu une inflexion idéologique de la part de Daesh depuis quelques mois." "La doctrine classique de Daesh était de dire que le jihad était réservé aux hommes. Or, il y a eu une inflexion idéologique sur ce point."



Daesh a appelé les femmes et les enfants à participer au jihad armé François Molins, procureur de la République, sur RTL Partager la citation





Le procureur de la République illustre son propos avec une tendance observée depuis la fin de l'été 2017 : "À deux ou trois reprises, des organes officiels régionaux plus représentatifs de Daesh ont appelé les femmes et les enfants à participer au jihad armé. C'est nouveau. Il n'est pas exclu que l'on puisse avoir des participations de femmes et de mineurs à des activités combattantes." Une situation que l'on peut expliquer par le "délitement de Daesh et la fin de l'histoire sur le plan militaire pour cette organisation terroriste."



Interrogé par RTL.fr le 10 janvier, Wassim Nasr, auteur de L'État islamique, le fait accompli, complétait : Ce sont "les femmes qui préparent les prochaines générations", d'une part, mais aussi "parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été moteurs de départs vers la Syrie" et "parce que ce sont elles qui assurent la continuité".