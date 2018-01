publié le 22/01/2018 à 06:42

13 départements sont placés en vigilance orange inondations, pluie-inondations ou encore avalanches. Météo France met en garde les habitants contre de possibles "difficultés de circulation", voire d'éventuels "dégâts" sur les départements concernés.



La vigilance orange pour inondation concerne désormais sept départements du centre-est et du sud-ouest. Les départements concernés sont la Haute-Marne, l'Yonne, la Nièvre, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. La Dordogne et la Corrèze ne sont plus en vigilance crue.

Pour certains départements, à savoir le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère, la vigilance orange pluie-inondation est maintenue. Des épisodes pluvieux sont toujours en cours, faisant redouter des inondations. Trois de ces départements, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère, sont également en vigilance orange avalanches. Météo France met en garde contre de "nombreux départs spontanés d'avalanche" dans ces départements.

13 départements sont placés en vigilance orange lundi 22 janvier au matin. Crédit : Météo France