Inondations : les agriculteurs sont-ils responsables des crues ?

publié le 07/02/2018 à 12:25

Les propos de Célia Blauel, adjointe à l'environnement de la maire de Paris Anne Hidalgo, ont provoqué la colère des agriculteurs. Selon elle, les pratiques agricoles intensives expliqueraient en partie les inondations, notamment celles qui ont touché le Nord de la France, la région parisienne et la Normandie. La terre n'absorberait plus l'eau comme avant, en raison de la disparition des haies, qui freinent le ruissellement, et de sols pauvres en matières organiques.



Face à ces accusations, la FNSEA, le principal syndicat agricole, a publié un communiqué, relayé par Ouest-France, pour regretter que "l’agriculture est, encore une fois, le bouc émissaire facile". Pour la FNSEA, la construction de pavillons et l'urbanisation en zone inondable expliqueraient ces crues importantes. Un sol en béton, en goudron, de parking ou de supermarché est plus perméable qu'un champ de terre.

Les agriculteurs, eux-mêmes victimes des inondations, insistent sur le fait "que de nombreuses pratiques agricoles (couverture des sols, bandes enherbées au bord des cours d'eau) protègent les sols afin d'en limiter l'érosion". La FNSEA accuse "les pouvoirs publics (État et Établissements publics territoriaux de bassin), qui décident d'inonder les champs en amont des villes afin de limiter les conséquences des crues sur les populations urbaines".