Circulation, trains, bus : la neige perturbe sérieusement les transports

publié le 07/02/2018 à 09:24

Les chutes de neige ont semé la pagaille ce mercredi 7 février dans la matinée à Paris et en Ile-de-France. Un épais manteau blanc recouvrait les trottoirs de la capitale et sa région. Des milliers de personnes ont passé la nuit de mardi à mercredi dans des centres d'accueil, des gares ou des aéroports. La SNCF conseille de reporter les déplacements et les autorités demandent aux automobilistes de laisser leurs voitures.



L'épisode neigeux "notable et durable" rend les conditions de circulation difficiles des Pays de la Loire et du Poitou jusqu'aux Ardennes, en passant par l'Ile-de-France, selon Météo-France, qui a maintenu 25 départements en vigilance orange neige et verglas jusqu'à 13h. À 5h, Météo-France a relevé 12 cm à Paris-Montsouris, 13 à Roissy et Orly, 14 cm à Orléans et 15 cm à Chartres.

La situation pourrait devenir critique dans la nuit de mercredi à jeudi avec la chute des températures, jusqu'à moins -10°C, et l'apparition de "gelées" sur les sols enneigés.

En ce moment || La perturbation neigeuse commence à se désactiver. Encore quelques chutes de neige attendues sur le bassin parisien et la Normandie. #VigilanceOrange toujours en cours, restez informés ¿¿ https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/Zz5VjsjeNs — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 7 février 2018

La circulation paralysée

La neige a provoqué de grosses perturbations sur les routes à Paris et en Ile-de-France. Après un record de bouchons (739 km) enregistré mardi 6 février dans la soirée, beaucoup d'automobilistes ont passé leur nuit dans leur voiture, notamment sur la Nationale 118. "Entre 1.500 et 2.000 personnes" se sont retrouvées bloquées sur cet axe, au sud-ouest de la capitale, selon la préfecture de police.

¿¿[#NeigeVerglas] #VigilanceOrange en #IDF la@prefpolice vous demande de ne pas utiliser vos véhicules ce jour — Préfecture de police (@prefpolice) 7 février 2018

Frédéric de Lanouvelle, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a envoyé "un message de prudence" aux Franciliens. "Que les automobilistes ne prennent pas leur voiture", a-t-il prévenu sur RTL. En périphérie de Paris, 5.000 poids lourds sont bloqués par la neige selon la gendarmerie. En Ile-de-France, près de 200 km de bouchons étaient enregistrés peu avant 8h. Sytadin a annoncé la fermeture de l'A86 intérieur, à hauteur du tunnel d'Antony, en direction de l'échangeur du Petit-Clamart.

Le trafic des trains perturbé

La SNCF a conseillé à ses "clients de reporter leurs déplacements" mercredi. "Le trafic ferroviaire sera très fortement perturbé toute la matinée en Ile-de-France avec moins d'un train sur deux en moyenne sur les lignes transiliens" et "des vitesses" réduites sur les grandes lignes, selon un porte-parole. Des passagers, bloqués depuis mardi soir, attendaient ce mercredi matin le départ d'un train.

Les conditions de circulation du mercredi 7 février:



¿ Trafic normal ou quasi normal sur le réseau #TGV et longues distances

¿ Trafic très perturbé en Île-de-France sur le réseau #Transilien



¿ https://t.co/N30ewZQjaZ@Actu_Transilien #SNCF #Intempéries #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/jVQg9OJBLd — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) 7 février 2018

Au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris, des TGV ont été supprimés ou annulés ce mercredi matin, notamment en direction de Bordeaux et de Nantes. Le trafic des TER et des Intercités vers la Gare du Nord est également touché, jusqu'à 1h30 de retard. Même constat à la gare Saint-Lazare, où des trains à l'arrivée ont été annulés, en provenance notamment de Rouen et du Havre.

Le métro circule, le RER B en difficulté

Sur le tramway, le trafic est normal sur les T1, T2 et T3b, T7 et T8, interrompu sur le T3a entre Porte de Charenton et Porte de Vincennes, et interrompu totalement sur les T5 et T6, a indiqué un porte-parole de la RATP. Le trafic était normal sur les lignes de métro. En revanche, le RER B est très perturbé et son interconnexion interrompue à la Gare du Nord, et quasiment aucun bus ne circule.

Bonjour à tous ! Suite aux conditions climatiques, les conditions de circulations sont particulièrement difficiles. Bon courage à vous ! Tristan pic.twitter.com/f6XqVC3zBc — Service client RATP (@ClientsRATP) 7 février 2018

Les bus et les transports scolaires à l'arrêt

Le réseau de bus à Paris est à l'arrêt depuis mardi soir. La RATP a rappelé ses véhicules au dépôt "en raison des difficultés de circulation qui ne permettent plus de rouler". Pour le moment, la reprise du trafic n'est pas programmée. Du côté des transports scolaires, c'est là aussi très compliqué ce mercredi matin. La circulation est interrompue dans plusieurs départements : l'Orne, l'Eure, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Marne et la région Centre-Val de Loire.