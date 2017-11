publié le 17/11/2017 à 13:02

Un arbuste et une plaque sur le sol. Quelques dessins et des fleurs quand un pays voisin est à son tour attaqué. C'est tout ce qu'il reste des milliers de dessins, mots et autres hommages éparpillés dans les Xe et XIe arrondissements de Paris dès le lendemain du 13 novembre 2015 - et ses attaques terroristes qui ont fait 130 morts, des centaines de blessés et encore plus de personnes atteintes psychiquement.



Pour toutes les victimes, pour leur mémoire, les Français, mais aussi des étrangers, touristes ou non, sont venus exprimer leur compassion et leur émotion à travers leurs mots sur un simple bout de papier. Tous ces hommages ne sont pas perdus. Le 1er août 2016, la mairie de Paris avait commencé à nettoyer la place de la République transformée en monument "hommage" depuis l'attentat à Charlie Hebdo. Elle avait annoncé qu'elle les conserverait et depuis mi-novembre 2017, ces hommages sont à libre disposition des internautes sur le site des archives de la ville de Paris.

7.696 mots, dans 34 langues différentes, de l'italien à l'alsacien en passant par le danois ou le tibétain. Les filtres de la recherche permettent de mettre en lumière quelques éléments intéressants comme les auteurs les plus cités. Arrive en tête Paul Éluard, 45 fois cités, avec notamment sa fameuse citation : "J'écris ton nom, liberté". Il est suivi par la Bible. Certains ont également cité Justin Bieber, Mylène Farmer ou encore Calogero. "Liberté, Égalité, Fraternité" est la devise qui est le plus répétée, 504 fois.