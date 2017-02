Dans son rapport annuel, la Cour des comptes épingle la politique de soutien aux buralistes et dénonce les aides "insuffisamment ciblées".

La Cour des comptes a dévoilé son rapport annuel et fustige l'abandon de l'écotaxe mais pointe également les aides réservées aux débitants de tabac. L'État mène une politique une politique de lutte agressive contre le tabac et les aides accordées aux buralistes afin de soutenir leurs revenus ont vu le jour sous le nom de contrat d'avenir.



Mais la Cour des comptes juge contestable ces aides et préconise de diminuer les aides financières. Les magistrats dénoncent des aides accordées pour compenser la baisse de la consommation de cigarettes qui sont "insuffisamment ciblées et contrôlées".



Malgré la baisse des ventes de tabac, les revenus tirés de celles-ci ont continué d'augmenter. La Cour des comptes demande donc une remise à plat du système des aides aux buralistes. Selon elle l'objectif principal doit être la reconversion de ces commerces à d'autres activités.

- Écotaxe : Ségolène Royal a renvoyé la responsabilité au gouvernement Fillon. La ministre de l'Écologie a rappelé que "ce dispositif était totalement bancale (...) Il a fallu dans des conditions difficiles remettre en cause le dispositif".



- Grippe : le pic épidémique a été dépassé. Selon l'agence Santé publique France, il y a eu 1.800.000 visites médicales cette année.



- L'appel de Théo a été entendu : la nuit a été plus calme à Aulnay-sous-Bois.Les quatre policiers ont été entendus, le principal mis en cause, celui accusé de viol, n'a plus le droit de venir dans cette commune de Seine-Saint-Denis.



- François Bayrou : l'homme du centre se rapproche de plus en plus d'une candidature. Il a ré-affirmé prendre ses responsabilités.



- François Fillon :il est reparti en campagne et multiplie les déplacements sur le terrain et sera à Juvisy-sur-Orge ce mercredi 8 février.



- Agriculteurs : la situation est catastrophique notamment pour les éleveurs de porc qui sont en faillite après deux années de crise, les redressements et mise en liquidation des exploitations ont augmenté de 4%.



- Marseille : un règlement de compte a fait un mort, Medhi Remadnia. Il est l'un des membres d'une famille suspectée d'être impliquée dans la lutte des clans qui tentent de contrôler les trafics de drogue marseillais.Trois hommes ont été arrêtés.