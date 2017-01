L'industrie du tabac voit ses ventes diminuer

LE CHIFFRE DU JOUR - L'année 2016, marque un recul de 1,2% des ventes de cigarette en France après une hausse en 2015. Les professionnels de santé s'en réjouissent contrairement aux professionnels du secteur.

Crédit : RTLNET Baisse de régime pour le tabac

par Johanna Guerra , Avec AFP publié le 17/01/2017 à 17:44

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'année passée, 44,92 milliards de cigarettes ont été vendues en France, soit une baisse de 1,2% par rapport à l'année précédente, selon des chiffres de Logista, le centre de grande distribution de tabac.

En valeur, cela représente 173 millions d'euros de manque à gagner entre 2015 et 2016. Et ce chiffre pourrait encore baisser cette année à cause du prix des cigarettes et du tabac à rouler, qui vont augmenter fin janvier, de 30 à 40 centimes pour les premières et de 1,40 à 1,60 pour le second.

Un arrêté sera bientôt fixé pour le nouveau prix des paquets de cigarettes, dans les prochains jours.



"Toute baisse de la vente de tabac correspond à une baisse de la consommation, donc on ne peut que s'en féliciter mais elle pourrait baisser encore plus vite si on augmentait les prix, si on appliquait les lois avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou encore l'interdiction de vente aux mineurs", selon le professeur Yves Martinet, président du Comité national contre le tabagisme, interrogé par l'AFP.

Le docteur Bertrand Dautzenberg s'en réjouit aussi. Selon lui, le paquet neutre est le facteur de cette baisse : "l'arrivée des paquets neutres sur le marché français dès l'automne, le mois sans tabac en novembre et l'essor de la cigarette électronique ont eu un effet sur ces ventes en 2016".

Le tabac à rouler est prisé des jeunes

Pour les professionnels du secteur, cette décroissance est due au marché parallèle (achats à l'étranger ou de cigarettes de contrebande). Cependant, ce recul modéré des ventes peut aussi s'expliquer par la stabilité des prix. Après une augmentation de 40 centimes en octobre 2012, puis de 20 centimes en juillet 2013, la dernière hausse du prix des cigarettes est intervenue en janvier 2014.



En 2014, le prix du paquet le moins cher était de 6,50 euros et le plus cher, à 7 euros. Le tabac à rouler, a lui enregistré en 2015 une hausse de 0,43% en volume, à 9,28 milliards d'unités. En France, 80% du prix du tabac est constitué de taxes, 8,74% reviennent aux buralistes, et le solde aux fabricants.