C'est un affichage intelligent qui a été mis en place en Suède pour lutter contre le tabagisme : il tousse dès qu'un fumeur se trouve à proximité.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 03/02/2017 à 08:06

Ce panneau qui tousse se trouve à Stockholm. Il est équipé d'un détecteur de fumée de cigarette. Si un passant marche devant en fumant, cela déclenche un haut-parleur qui diffuse la voix de quelqu'un qui tousse. Le panneau vous propose ensuite des produits de sevrage pour arrêter. C'est un laboratoire pharmaceutique qui a lancé cette campagne, car les panneaux sont aujourd'hui interactifs.



Au Brésil vous avez le panneau tueur de moustiques. C'est une publicité pour inviter les gens à se protéger contre le virus Zika. En plus, il émet une odeur qui rappelle celle de la sueur humaine. Cela attire les moustiques. Quand ils s'approchent, un insecticide les tue.



Les nouvelles technologies permettent de faire passer des messages de façon de plus en plus originale. C'est le cas de cette campagne de La Redoute, il y a quelques années pour vendre des vêtements. Sur les panneaux, grâce à des capteurs de météo,le produit changeait (un imperméable s'affichait s'il pleuvait, ou un tee-shirt s'il y avait du soleil).



Au Canada, des petits panneaux dans le métro sont capables d'identifier le sexe et l'âge de la personne qui les regarde et d'adapter le message. Le plus fort, c'est à Londres : à un feu rouge, quand vous vous arrêtez, des capteurs identifient votre voiture (la marque, la couleur). Un immense panneau, juste devant vous, vous interpelle : "Vous dans la vieille Panda rouge, et si vous décidiez d'acheter une voiture électrique !". C'est assez bluffant. Sur Internet, on peut maintenant bloquer les publicités quand elles nous énervent. Dans la rue, cela va être plus difficile.