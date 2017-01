Le ministère de la Santé a annoncé que les marques Vogue, Fine, Allure et Corset devront changer de nom.

par Claire Gaveau , Avec AFP publié le 31/01/2017 à 10:38

"Certaines ne seront plus autorisées, celles qui donnent le sentiment que fumer c'est chic". Au micro de RTL, Marisol Touraine a pointé certaine marques de cigarettes afin de continuer à lutter contre le tabac. Le ministère de la Santé a annoncé que quatre marques étaient concernées : Vogue, Fine, Allure, Corset. Mais ces dernières ne seront pas interdites, elles devront seulement changer de nom.



L'industriel devra désormais choisir une autre appellation s'il veut continuer à vendre son produit. Un temps annoncé, les cigarettes Marlboro Gold ne sont finalement pas concernées par cette mesure. Le ministère de la Santé a ainsi pointé du doigt certaines marques de cigares et de cigarillos. Les marques Café crème, Paradiso et Punch sont également interdites et devront trouver un nouveau nom.