Marseille : un homme tué par balles dans un règlement de comptes

Un homme de 34 ans a été abattu à la kalachnikov. Il s'agit du premier règlement de comptes de l'année 2017.

> Un premier règlement de comptes à Marseille Crédit Image : ERIC PIERMONT / AFP Crédit Média : Étienne Baudu

par Etienne Baudu , Clarisse Martin publié le 08/02/2017 à 09:06

Il s'agit du premier règlement de comptes de l'année 2017. Un homme de 34 ans a été abattu, alors qu'il rentrait chez lui. Pendant qu'il descendait de sa voiture, un véhicule s'est arrêté à sa hauteur et un ou deux individus en sont sortis. Ils l'ont froidement abattu, le criblant de balles de kalachnikovs.



Au sol, une trentaine de douilles ont été retrouvées. Sa compagne, qui se trouvait à ses côtés, n'a pas été touchée. Cet homme, faisant partie d'une famille influente dans le milieu de la drogue qui tentait de contrôler plusieurs points de vente de stupéfiants dans les quartiers nord de la ville, était sorti de prison il y a un peu plus de six mois.



Il a certainement été assassiné dans le cadre d'une vendetta, qui secoue la ville phocéenne depuis plusieurs mois. L'an passé à cette même période, cinq personnes avaient été abattues dans des règlements de comptes à Marseille.