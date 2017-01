INVITÉE RTL - La ministre de la Santé, qui se félicite d'une baisse de la consommation au mois de décembre, va faire interdire plusieurs marques de cigarettes.

par Elizabeth Martichoux , Claire Gaveau publié le 31/01/2017 à 09:00

Marisol Touraine continue sa chasse aux cigarettes. Mercredi 1er février, certaines marques seront dorénavant interdites. La ministre de la Santé va publier cette liste au Journal officiel se refusant à l'antenne de RTL de donner les noms des marques. "Certaines ne seront plus autorisées, celles qui donnent le sentiment que fumer c'est chic", déclare-t-elle donnant notamment l'exemple du paquet ayant "le nom d'un magazine de mode". Avant de poursuivre : "Ce n'est pas l'esprit du paquet neutre alors que nous avons enregistré au mois de décembre d'excellents résultats".



Une baisse de la consommation de 15% qui n'était plus arrivée depuis "des années". "La consommation de tabac a chuté drastiquement au mois de décembre, et ce grâce au mois sans tabac. C'est un point important", glisse-t-elle. Une augmentation du prix des paquets n'est cependant pas d'actualité : "Le prix du tabac à rouler va augmenter autour d'1,50 euro. Mais concernant les cigarettes, le prix va rester stable. Les hausses viendront plus tard".



Marisol Touraine pointe alors du doigt les industriels. "Les hausses viendront plus tard car les industriels ont contourné les règles qui devaient aboutir à une augmentation. Je ne lâcherai pas", assure-t-elle. Avant de conclure : "Augmenter le prix du tabac, c'est important en terme de santé publique".