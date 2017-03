publié le 13/03/2017 à 13:32

Avec une nouvelle devise, "Libérer, protéger, réconcilier", François Fillon a tenté de rassurer les Français sur son projet économique en conférence de presse ce lundi 13 mars. Malgré ce discours, le programme du candidat de la droite à l'élection présidentielle n'a pas connu de bouleversement. Il le reconnaît lui-même : "Mon projet reste et restera celui de la primaire. Nous avons simplement amélioré certains volets, notamment la baisse des charges salariales afin qu'elle bénéficie davantage aux petits salaires"



François Fillon annonce ainsi sa volonté de redonner du pouvoir d’achat aux familles, avec un objectif de 700 euros supplémentaires par an pour un couple. Il souhaite également consacrer 2 milliards d’euros supplémentaires aux allocations familiales. François Fillon n’oublie pas les entreprises, loin s’en faut, en proposant un allègement de charges de 40 milliards d’euros. Pour financer toutes ces mesures, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre propose un relèvement du taux supérieur de la TVA, ainsi que la suppression de 500.000 fonctionnaires.

À écouter dans ce journal

- Près de 43 ans après l'attentat du Drugstore Publicis Saint-Germain à Paris, qui fit deux morts et des dizaines de blessés, Ilich Ramires Sanchez, dit Carlos, est jugé par une cour d'assises spéciale à Paris depuis ce lundi.

- La SNCF a annoncé l'ouverture de ces nouvelles lignes TGV pour cet été avec des trajets Paris-Rennes en 1h25 au lieu de 2h04 auparavant, et Paris-Bordeaux en 2h04 contre 3h14. Il faudra cependant compter près de 10 euros en plus par trajet.



- Une quinzaine de personnalités touchées par le handicap, tel que le nageur amputé des quatre membres Philippe Croizon, a interpellé les candidats à la présidentielle sur l’accessibilité des lieux publics et privés aux personnes en situation de handicap.



- En rugby, le Racing 92 et le Stade français ont annoncé un "projet de fusion" qui sera effectif dès la saison prochaine".