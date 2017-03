Rugby : le Racing 92 et le Stade Français ne feront plus qu'un

publié le 13/03/2017 à 12:33

L'Île-de-France ne comptera plus deux mais un seul représentant dans l'élite du rugby français à partir de la saison 2017-2018. Clubs historiques du championnat de France de rugby depuis sa création en 1892, le Stade Français Paris (14 titres) et le Racing 92 (6) ont annoncé lundi 13 mars en fin de matinée un "projet de fusion" visant à "donner naissance à un nouveau club" qui "préservera les racines" des deux entités. Les présidents Jacky Lorenzetti (Racing 92) et Thomas Savare (Stade Français) tiendront une conférence de presse à 16h pour présenter "cette association effective dès la saison prochaine".



Champion de France en titre après avoir décrocher le premier sacre de l'histoire en mars 1892, le Racing 92, de retour au premier plan depuis 2009, occupe actuellement la 7e place du Top 14. De nouveau titré en 2015, huit ans après son dernier Bouclier de Brennus, le Stade Français est à la peine avec une 12e place après 20 journées sur 26. La Rochelle pointe en tête avec 8 longueurs d'avance sur Clermont, 11 sur Montpellier, 14 sur Pau, 15 sur Castres et Toulon (Toulouse n'est que 10e).



L'une des principales questions soulevées par ce rapprochement va être celle de l'enceinte retenue pour disputer les rencontres à domicile. Les deux clubs disposent ou vont disposer de stades modernes. Le Stade Jean-Bouin (XVIe arrondissement de Paris), où évolue le Stade Français, a été rénové en 2013 et peut accueillir 20.000 spectateurs dans sa configuration actuelle. Le Racing 92 attend la livraison d'une nouvelle enceinte de 32.000 places en fin d'année 2017 à Nanterre.